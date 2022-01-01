Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (0.88 и 1.48 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (597 и 731 см 2 )

) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 23.5 Вт*ч большей батареей (75 и 51.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.48 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 318 x 230 x 15.2-16.5 мм Площадь 597 см2 731 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~77.7% Боковые рамки 6.2 мм 8.3 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Pro 8 +13% 450 нит Yoga 9i 14" (Gen 7) 400 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Да Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 324 / 396 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Yoga 9i 14" (Gen 7) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.