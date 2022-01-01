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Microsoft Surface Pro 8 против LG Gram 16 (2021)

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
51 из 100
LG Gram 16 (2021)
Microsoft Surface Pro 8
LG Gram 16 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и LG Gram 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (0.88 и 1.19 кг)
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 2542 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (597 и 885 см2)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 350 нит
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28.5 Вт*ч большей батареей (80 и 51.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Gram 16 (2021)

Корпус

Вес 0.88 кг 1.19 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 356.6 x 248.3 x 16.9 мм
Площадь 597 см2 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~83.8%
Боковые рамки 6.2 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 31.1 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1483:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 83.7%
Охват DCI-P3 - 95.8%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +29%
450 нит
Gram 16 (2021)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 292 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8 +57%
4090
Gram 16 (2021)
2601
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8 +84%
4682
Gram 16 (2021)
2542

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Surface Pro 8 +68%
1.41 терафлопс
Gram 16 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 76.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.2 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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