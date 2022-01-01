Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1065G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (0.88 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (597 и 861 см 2 )

) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Комплектуется на 30.5 Вт*ч большей батареей (82 и 51.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.9 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 343 x 251 x 15-23 мм Площадь 597 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~77.8% Боковые рамки 6.2 мм 13 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 34 дБ

Дисплей 2880 x 1920 3240 x 2160 Диагональ 13 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 260 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 3240 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 93% Охват Adobe RGB - 58% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 +13% 450 нит Surface Book 3 15 400 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 82 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 127 Вт Вес зарядного устройства - 452 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1660 TI Max-Q TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1335 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.101 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 40 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Surface Book 3 15 +191% 4.101 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 65.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.55 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.