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Microsoft Surface Pro 8 против Book 3 15

58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
57 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Book 3 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Book 3 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (0.88 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (597 и 861 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 30.5 Вт*ч большей батареей (82 и 51.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Surface Book 3 15

Корпус

Вес 0.88 кг 1.9 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 343 x 251 x 15-23 мм
Площадь 597 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~77.8%
Боковые рамки 6.2 мм 13 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 34 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 3240 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1600:1
Цветовой охват sRGB 100% 93%
Охват Adobe RGB - 58%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +13%
450 нит
Surface Book 3 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 127 Вт
Вес зарядного устройства - 452 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1335 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.101 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 40 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Surface Book 3 15 +191%
4.101 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 65.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.55 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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