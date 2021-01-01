Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i5 1035G1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 230 граммов меньше (0.88 и 1.11 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (51.5 и 39 Вт*ч)

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 4140 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 79% более четкий дисплей – 266 против 149 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.11 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 278.1 x 205.7 x 15.6 мм Площадь 597 см2 572 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~80% Боковые рамки 6.2 мм 8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1536 x 1024 Диагональ 13 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1222:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.4% Охват Adobe RGB - 60.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 8 +50% 450 нит Surface Laptop Go 300 нит

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics G1 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 1.87 Гбит/с Шейдерных блоков 640 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 8 1.41 терафлопс Surface Laptop Go н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 4266 МГц 1866 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) - Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер - 10.0 x 6.6 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.