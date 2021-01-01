Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 503% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 776 баллов

Легче – весит на 230 граммов меньше (0.88 и 1.11 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 97% более четкий дисплей – 266 против 135 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (548 и 597 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.11 кг Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 283.7 x 193 x 17.85 мм Площадь 597 см2 548 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~67.8% Боковые рамки 6.2 мм 13.4 мм Цвета Черный, Серебристый Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1920 1366 x 768 Диагональ 13 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) - Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Surface Pro 8 450 нит Surface Laptop SE н/д

Батарея Ёмкость 51.5 Вт*ч 0 Вт*ч Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 40 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 640 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Pro 8 +907% 1.41 терафлопс Surface Laptop SE 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц - Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет - Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) - Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.0 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.