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Microsoft Surface Pro 8 против Laptop SE

62 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Laptop SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Laptop SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 503% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 776 баллов
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (0.88 и 1.11 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 97% более четкий дисплей – 266 против 135 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (548 и 597 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Surface Laptop SE

Корпус

Вес 0.88 кг 1.11 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 283.7 x 193 x 17.85 мм
Площадь 597 см2 548 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~67.8%
Боковые рамки 6.2 мм 13.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) -
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Surface Laptop SE
н/д

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 40 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 8 +907%
1.41 терафлопс
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц -
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) -
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.0
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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