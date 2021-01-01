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Microsoft Surface Pro 8 против Laptop Studio

63 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Laptop Studio
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Laptop Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (0.88 и 1.82 кг)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 266 против 200 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (597 и 738 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4682 баллов
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (58 и 51.5 Вт*ч)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 0.88 кг 1.82 кг
Ширина 287 мм 323.2 мм
Высота 208 мм 228.3 мм
Толщина 9.3 мм 18.9 мм
Площадь 597 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~83.7%
Боковые рамки 6.2 мм 9.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Surface Laptop Studio +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 60 / 95 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Surface Laptop Studio +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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Всего проголосовало: 4

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