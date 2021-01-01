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Microsoft Surface Pro 8 против Pro 7

68 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
56 из 100
Microsoft Surface Pro 7
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 7
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Pro 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4682 vs 2352 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (51.5 и 45 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (0.77 и 0.88 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Surface Pro 7

Корпус

Вес 0.88 кг 0.77 кг
Ширина 287 мм 292 мм
Высота 208 мм 201 мм
Толщина 9.3 мм 8.5 мм
Площадь 597 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~76.7%
Боковые рамки 6.2 мм 16.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1001:1
Цветовой охват sRGB 100% 93.2%
Охват Adobe RGB - 60.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8 +13%
450 нит
Surface Pro 7
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 0 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства - 281 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 8 +111%
4145
Surface Pro 7
1967
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 8 +23%
1282
Surface Pro 7
1045
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 8 +99%
4682
Surface Pro 7
2352

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 1.87 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Surface Pro 7
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 4266 МГц 1866 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 78.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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