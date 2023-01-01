Microsoft Surface Pro 9 против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
- Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (0.87 и 2.15 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (600 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 6334 баллов
- Комплектуется на 52.3 Вт*ч большей батареей (100 и 47.7 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|2.15 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|600 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~86.2%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Top: Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|6000 об/мин
|Уровень шума
|-
|43.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Surface Pro 9
13″ (3:2 ratio) = 78 in2
~51% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|504000:1
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
|88.5%
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|-
|63 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|39 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
5999
MacBook Pro 16 (2023) +147%
14843
Cinebench R23 (одноядерный)
1573
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
6334
MacBook Pro 16 (2023) +130%
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|76
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|2x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|~86.1 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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