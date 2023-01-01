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Microsoft Surface Pro 9 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

58 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Microsoft Surface Pro 9
Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (0.87 и 2.15 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (600 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 6334 баллов
  • Комплектуется на 52.3 Вт*ч большей батареей (100 и 47.7 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 0.87 кг 2.15 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 600 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~86.2%
Боковые рамки 6.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Surface Pro 9
13″ (3:2 ratio) = 78 in2
~51% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 504000:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 100%
Охват Adobe RGB 75.1% 88.5%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика - 63 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
MacBook Pro 16 (2023) +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 39 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 40 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023) +382%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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