Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (0.87 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (0.87 и 2.15 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (600 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 6334 баллов

На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 6334 баллов Комплектуется на 52.3 Вт*ч большей батареей (100 и 47.7 Вт*ч)

Комплектуется на 52.3 Вт*ч большей батареей (100 и 47.7 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2.15 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 600 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~86.2% Боковые рамки 6.2 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый, Серый Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 2880 x 1920 3456 x 2234 Диагональ 13 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 Surface Pro 9 13″ (3:2 ratio) = 78 in2 ~ 51% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 504000:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 100% Охват Adobe RGB 75.1% 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика - 63 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 450 нит MacBook Pro 16 (2023) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 40 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +382% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.