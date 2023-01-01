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Microsoft Surface Pro 9 против Asus ROG Strix SCAR 16

58 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
Microsoft Surface Pro 9
Asus ROG Strix SCAR 16
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Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Asus ROG Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (0.87 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (600 и 935 см2)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • На 402% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 6126 баллов
  • Комплектуется на 42.3 Вт*ч большей батареей (90 и 47.7 Вт*ч)
  • На 144% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 450 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 0.87 кг 2.5 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 600 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4%
Боковые рамки 6.2 мм 4.7 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный
Трансформер Да Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 3

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 106.1% -
Охват Adobe RGB 75.1% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
ROG Strix SCAR 16 +144%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 12 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9
5772
ROG Strix SCAR 16 +301%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9
6126
ROG Strix SCAR 16 +402%
30745
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 40 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
ROG Strix SCAR 16 +1652%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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