Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i9 13980HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (0.87 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (0.87 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (600 и 935 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (600 и 935 см ) Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц На 402% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 6126 баллов

На 402% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 6126 баллов Комплектуется на 42.3 Вт*ч большей батареей (90 и 47.7 Вт*ч)

Комплектуется на 42.3 Вт*ч большей батареей (90 и 47.7 Вт*ч) На 144% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 450 нит

На 144% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 450 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2.5 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 600 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4% Боковые рамки 6.2 мм 4.7 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 3

Дисплей 2880 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 106.1% - Охват Adobe RGB 75.1% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 450 нит ROG Strix SCAR 16 +144% 1100 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 15 Вт 175 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 40 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс ROG Strix SCAR 16 +1652% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.