Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (0.87 и 1.65 кг)

Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (0.87 и 1.65 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (600 и 708 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (600 и 708 см ) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 6126 баллов

На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 6126 баллов Комплектуется на 28.3 Вт*ч большей батареей (76 и 47.7 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.65 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 600 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.2% Боковые рамки 6.2 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Белый, Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 99.8% Охват Adobe RGB 75.1% 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +13% 450 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 40 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.