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Microsoft Surface Pro 9 против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Microsoft Surface Pro 9
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
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Экран 2880 x 1920
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (0.87 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6126 vs 5248 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (600 и 847 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15.3 Вт*ч большей батареей (63 и 47.7 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Корпус

Вес 0.87 кг 1.65 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Площадь 600 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.3%
Боковые рамки 6.2 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 427720:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 99.9%
Охват Adobe RGB 75.1% 95.8%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +33%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 220 / 446 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +68%
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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