Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (0.87 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (0.87 и 2 кг) Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 64% более четкий дисплей – 266 против 162 точек на дюйм (PPI) На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (600 и 836 см2) Причины выбрать Dell Alienware x14 R2 Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12641 vs 6126 баллов

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12641 vs 6126 баллов Комплектуется на 32.8 Вт*ч большей батареей (80.5 и 47.7 Вт*ч)

Комплектуется на 32.8 Вт*ч большей батареей (80.5 и 47.7 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 321.08 x 260.41 x 14.5 мм Площадь 600 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~68% Боковые рамки 6.2 мм 9.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 480 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 106.1% - Охват Adobe RGB 75.1% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +50% 450 нит Alienware x14 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 80.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 39 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 485 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс Alienware x14 R2 +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.