Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 47.7 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 1650 граммов меньше (0.87 и 2.52 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (600 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5525 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 6126 баллов

Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (56 и 47.7 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2.52 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 600 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~69% Боковые рамки 6.2 мм 6 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серий, Зеленый Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 800:1 Цветовой охват sRGB 106.1% - Охват Adobe RGB 75.1% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +80% 450 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 39 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 90 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс G15 5525 +405% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.