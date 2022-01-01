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Microsoft Surface Pro 9 против Dell G15 5525

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
59 из 100
Dell G15 5525
Microsoft Surface Pro 9
Dell G15 5525
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Экран 2880 x 1920
Батарея 47.7 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Dell G15 5525 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Существенно легче – весит на 1650 граммов меньше (0.87 и 2.52 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (600 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 6126 баллов
  • Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (56 и 47.7 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
G15 5525

Корпус

Вес 0.87 кг 2.52 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 600 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~69%
Боковые рамки 6.2 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Цветовой охват sRGB 106.1% -
Охват Adobe RGB 75.1% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 9 +80%
450 нит
G15 5525
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 39 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 9
1495
G15 5525 +3%
1546
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9
5772
G15 5525 +51%
8689
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 9
1438
G15 5525 +10%
1579
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9
6126
G15 5525 +80%
11006

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
G15 5525 +405%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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