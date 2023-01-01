Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 47.7 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 350 граммов меньше (0.87 и 1.22 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (0.87 и 1.22 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6.7 Вт*ч большей батареей (47.7 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 6.7 Вт*ч большей батареей (47.7 и 41 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (600 и 671 см 2 )

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (600 и 671 см ) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 7430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.22 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм Площадь 600 см2 671 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.5% Боковые рамки 6.2 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 100% Охват Adobe RGB 75.1% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +13% 450 нит Latitude 7430 400 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 380 / 430 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс Latitude 7430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.