Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.87 и 1.75 кг)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.87 и 1.75 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6334 vs 4943 баллов

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6334 vs 4943 баллов Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 6.7 Вт*ч большей батареей (47.7 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 6.7 Вт*ч большей батареей (47.7 и 41 Вт*ч) Имеет на 166% более четкий дисплей – 266 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 166% более четкий дисплей – 266 против 100 точек на дюйм (PPI) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (600 и 842 см2) Причины выбрать HP Pavilion 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.75 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм Площадь 600 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.7% Боковые рамки 6.2 мм 7.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 2880 x 1920 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 106.1% - Охват Adobe RGB 75.1% - Максимальная яркость Surface Pro 9 +80% 450 нит Pavilion 15 250 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 304 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 15 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс Pavilion 15 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.