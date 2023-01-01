Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 9 или Pavilion 15 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 9 против HP Pavilion 15

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
43 из 100
HP Pavilion 15
Microsoft Surface Pro 9
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.87 и 1.75 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6334 vs 4943 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6.7 Вт*ч большей батареей (47.7 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 166% более четкий дисплей – 266 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (600 и 842 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 0.87 кг 1.75 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Площадь 600 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.7%
Боковые рамки 6.2 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 106.1% -
Охват Adobe RGB 75.1% -
Максимальная яркость
Surface Pro 9 +80%
450 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 304 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 9 +17%
1503
Pavilion 15
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9 +31%
5999
Pavilion 15
4563
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 9 +19%
1573
Pavilion 15
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9 +28%
6334
Pavilion 15
4943
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
Pavilion 15 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 81.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Pro 9 или ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
2. Surface Pro 9 или Spectre x360 13 (2022)
3. Surface Pro 9 или MacBook Pro 13 (M2, 2022)
4. Surface Pro 9 или Surface Pro 8
5. Surface Pro 9 или Surface Pro 7 Plus
6. Pavilion 15 или Aspire 5 (A515-56)
7. Pavilion 15 или Inspiron 15 5505
8. Pavilion 15 или ENVY x360 13 (2021)
9. Pavilion 15 или Macbook Air (M1, 2020)
10. Pavilion 15 или VivoBook 15 M513
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Pavilion 15 и Microsoft Surface Pro 9 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры