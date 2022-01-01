Microsoft Surface Pro 9 против HP Victus 16 (2022 AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
- Существенно легче – весит на 1530 граммов меньше (0.87 и 2.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 94% более четкий дисплей – 266 против 137 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (600 и 962 см2)
- На 29% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 350 нит
Причины выбрать HP Victus 16 (2022 AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10308 vs 6126 баллов
- Комплектуется на 22.3 Вт*ч большей батареей (70 и 47.7 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|2.4 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|370 x 260 x 23.5 мм
|Площадь
|600 см2
|962 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~74.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|39 Вт
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 9 +3%
1495
1452
Geekbench 5 (многоядерный)
5772
Victus 16 (2022 AMD) +41%
8164
Cinebench R23 (одноядерный)
1438
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
6126
Victus 16 (2022 AMD) +68%
10308
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1635 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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