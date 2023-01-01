Microsoft Surface Pro 9 против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
- Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (0.87 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (600 и 944 см2)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- На 225% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20574 vs 6334 баллов
- Комплектуется на 52.2 Вт*ч большей батареей (99.9 и 47.7 Вт*ч)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|2.5 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|600 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~78.7%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|54.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1243:1
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
|70.8%
|Охват DCI-P3
|-
|69.3%
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|39 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|846 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|12
|24
|L3-кэш
|12 МБ
|25 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
1813
Geekbench 5 (многоядерный)
5999
14632
Cinebench R23 (одноядерный)
1573
1843
Cinebench R23 (многоядерный)
6334
20574
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|80
Производительность GPU
1.41 терафлопс
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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