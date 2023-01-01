Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (0.87 и 1.32 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (0.87 и 1.32 кг) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6126 vs 5263 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6126 vs 5263 баллов Имеет на 56% более четкий дисплей – 266 против 170 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 56% более четкий дисплей – 266 против 170 точек на дюйм (PPI) На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (600 и 665 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.32 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 305 x 218 x 17.1 мм Площадь 600 см2 665 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~77.1% Боковые рамки 6.2 мм 9.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1920 1920 x 1200 Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 99% Охват Adobe RGB 75.1% - Максимальная яркость Surface Pro 9 +50% 450 нит ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 46 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 350 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 5.6 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.