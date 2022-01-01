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Microsoft Surface Pro 9 против Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
56 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Microsoft Surface Pro 9
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
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Экран 2880 x 1920
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (0.87 и 1.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (600 и 697 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5835 баллов
  • Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Корпус

Вес 0.87 кг 1.42 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Площадь 600 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~81.5%
Боковые рамки 6.2 мм 7.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 100%
Охват Adobe RGB 75.1% -
Максимальная яркость
Surface Pro 9 +50%
450 нит
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 338 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +4%
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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