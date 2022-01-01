Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (0.87 и 1.42 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

Имеет на 41% более четкий дисплей – 266 против 189 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (600 и 697 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5835 баллов

Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.42 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм Площадь 600 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~81.5% Боковые рамки 6.2 мм 7.6 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.8 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 100% Охват Adobe RGB 75.1% - Максимальная яркость Surface Pro 9 +50% 450 нит Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 338 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 660M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +4% 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.