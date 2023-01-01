Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1920 - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.87 и 1.4 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.87 и 1.4 кг) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (600 и 731 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (600 и 731 см ) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 6272 баллов

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 6272 баллов Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (75 и 47.7 Вт*ч)

Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (75 и 47.7 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.4 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 318 x 230 x 15.2 мм Площадь 600 см2 731 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~77.7% Боковые рамки 6.2 мм 8.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1920 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 100% Охват Adobe RGB 75.1% - Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +13% 450 нит Yoga 9i 14" (Gen 8) 400 нит

Батарея Ёмкость 47.7 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 320 / 377 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Surface Pro 9 1.41 терафлопс Yoga 9i 14" (Gen 8) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.