Microsoft Surface Pro 9 против Laptop 4 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (0.87 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6126 vs 5691 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (600 и 828 см2)
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 266 против 200 точек на дюйм (PPI)
- На 18% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 380 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|1.54 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|339.5 x 244 x 14.7 мм
|Площадь
|600 см2
|828 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~80.9%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Да
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|2496 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|1558:1
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|97.7%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
|62%
|Охват DCI-P3
|-
|65.1%
|Время отклика
|-
|45 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|39 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|306 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1495
1489
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9 +13%
5772
5108
Cinebench R23 (одноядерный)
1438
1457
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9 +8%
6126
5691
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|24
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|78.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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