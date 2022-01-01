Microsoft Surface Pro 9 против Pro 8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
- На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5835 vs 4682 баллов
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (51.5 и 47.4 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|0.88 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|287 x 208 x 9.3 мм
|Площадь
|600 см2
|597 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~84.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|266 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|2880 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1200:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
|-
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|39 Вт
|0 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 9 +12%
1392
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9 +69%
7248
4299
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 9 +12%
1438
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9 +25%
5835
4682
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2