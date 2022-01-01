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Microsoft Surface Pro 9 против Pro 8

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 9
Microsoft Surface Pro 8
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Pro 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5835 vs 4682 баллов
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (51.5 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
Surface Pro 8

Корпус

Вес 0.87 кг 0.88 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 287 x 208 x 9.3 мм
Площадь 600 см2 597 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~84.3%
Боковые рамки 6.2 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 100%
Охват Adobe RGB 75.1% -
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
Surface Pro 8
450 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Pro 9 +12%
1392
Surface Pro 8
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Pro 9 +69%
7248
Surface Pro 8
4299
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Pro 9 +12%
1438
Surface Pro 8
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Pro 9 +25%
5835
Surface Pro 8
4682

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
Surface Pro 8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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7. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) или Microsoft Surface Pro 8

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