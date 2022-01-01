Главная > Сравнение ноутбуков > Alpha 15 Advantage Edition или VivoBook S15 M533 – что лучше выбрать?

MSI Alpha 15 Advantage Edition против ASUS VivoBook S15 M533

61 из 100
MSI Alpha 15 Advantage Edition
VS
47 из 100
ASUS VivoBook S15 M533
MSI Alpha 15 Advantage Edition
ASUS VivoBook S15 M533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 Advantage Edition и ASUS VivoBook S15 M533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 511-697% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (90 и 50 Вт*ч)
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10054 vs 6941 баллов
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.8 и 2.35 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (841 и 930 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15 Advantage Edition
vs
VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 2.35 кг 1.8 кг
Размеры 359 x 259 x 23.95 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм
Площадь 930 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.8%
Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57.6 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1414:1 516:1
Цветовой охват sRGB 91.6% 65%
Охват Adobe RGB 67% 45%
Охват DCI-P3 65.9% 43.6%
Время отклика 6 мс 18 мс
Максимальная яркость
Alpha 15 Advantage Edition
350 нит
VivoBook S15 M533 +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1489 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1600 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 448
Блоки текстурирования (TMUs) 112 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 7
Производительность GPU
Alpha 15 Advantage Edition +929%
11.4 терафлопс
VivoBook S15 M533
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 81.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 7.3 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Alpha 15 Advantage Edition или Legion 5 Pro 16” (AMD)
2. Alpha 15 Advantage Edition или TUF Gaming A15 FA506
3. Alpha 15 Advantage Edition или Katana GF66
4. Alpha 15 Advantage Edition или Nitro 5 (AN515-45)
5. Alpha 15 Advantage Edition или Delta 15 Advantage Edition
6. VivoBook S15 M533 или VivoBook 15 M513

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 M533 и MSI Alpha 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры