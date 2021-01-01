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MSI Alpha 15 против Acer Predator Triton 500 SE

66 из 100
MSI Alpha 15
VS
74 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
MSI Alpha 15
Acer Predator Triton 500 SE
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Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 3456 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.4 кг 2.44 кг
Ширина 357.7 мм 358.1 мм
Высота 248 мм 261.6 мм
Толщина 26.9 мм 19.9 мм
Площадь 887 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~79.2%
Боковые рамки 6.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Alpha 15
н/д
Predator Triton 500 SE
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1000 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1445 МГц 1642 МГц
FLOPS 4.069 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alpha 15
4.069 терафлопс
Predator Triton 500 SE +210%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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