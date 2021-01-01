Главная > Сравнение ноутбуков > Alpha 15 или ROG Zephyrus S15 (GX502) – что лучше выбрать?

MSI Alpha 15 против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

MSI Alpha 15
VS
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
MSI Alpha 15
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 3569 баллов
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.04 и 2.4 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (76 и 65 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.04 кг
Ширина 357.7 мм 360 мм
Высота 248 мм 252 мм
Толщина 26.9 мм 18.9 мм
Площадь 887 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~74%
Боковые рамки 6.2 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 608 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1380 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 7.066 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 2560
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против MSI Alpha 15
2. ASUS ROG Strix G15 G513 против MSI Alpha 15
3. ASUS TUF Gaming A17 FA706 против MSI Alpha 15
4. Dell G7 15 7500 против MSI Alpha 15
5. MSI GF65 Thin против MSI Alpha 15
6. MSI GS66 Stealth против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
7. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
8. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
9. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
10. MSI GF65 Thin против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и MSI Alpha 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях