MSI Alpha 15 против Dell Alienware x15 R1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
91
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
59
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
74
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
51
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
52
Оценка NanoReview
63
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Alpha 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (887 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.27 и 2.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4898 vs 3456 баллов
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (87 и 65 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2.27 кг
|Ширина
|357.7 мм
|359.7 мм
|Высота
|248 мм
|277.2 мм
|Толщина
|26.9 мм
|16.3 мм
|Площадь
|887 см2
|997 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.7%
|~67.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1163
Alienware x15 R1 +34%
1562
Geekbench 5 (многоядерный)
6300
Alienware x15 R1 +41%
8895
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Alienware x15 R1 +17%
565
Cinebench R20 (многоядерный)
3456
Alienware x15 R1 +42%
4898
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1445 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|4.069 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.8 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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