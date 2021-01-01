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MSI Alpha 15 против Dell G7 15 7500

MSI Alpha 15
VS
Dell G7 15 7500
MSI Alpha 15
Dell G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 65 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Dell G7 15 7500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (887 и 956 см2)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.26 и 2.4 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
G7 15 7500

Корпус

Вес 2.4 кг 2.26 кг
Ширина 357.7 мм 357.2 мм
Высота 248 мм 267.7 мм
Толщина 26.9 мм 20.05 мм
Площадь 887 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~70.2%
Боковые рамки 6.2 мм 5.9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 4900 об/мин
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 19 мс
Максимальная яркость
Alpha 15
н/д
G7 15 7500
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 130 / 240 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 15
1160
G7 15 7500 +4%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15 +25%
7026
G7 15 7500
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 15
472
G7 15 7500 +3%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 15 +41%
3847
G7 15 7500
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1590 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 1536
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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