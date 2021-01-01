Главная > Сравнение ноутбуков > Alpha 15 или Inspiron 15 5510 – что лучше выбрать?

MSI Alpha 15 против Dell Inspiron 15 5510

60 из 100
MSI Alpha 15
VS
44 из 100
Dell Inspiron 15 5510
MSI Alpha 15
Dell Inspiron 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 65 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Dell Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7935 vs 2900 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (65 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.63 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (815 и 887 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 2.4 кг 1.63 кг
Ширина 357.7 мм 356 мм
Высота 248 мм 228.9 мм
Толщина 26.9 мм 17.9 мм
Площадь 887 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~82.4%
Боковые рамки 6.2 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 15 +22%
1152
Inspiron 15 5510
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15 +98%
5748
Inspiron 15 5510
2907
Cinebench R23 (одноядерный)
Alpha 15 +30%
1148
Inspiron 15 5510
880
Cinebench R23 (многоядерный)
Alpha 15 +174%
7935
Inspiron 15 5510
2900

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1000 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1445 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 4.069 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 64 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alpha 15 +44%
4.069 терафлопс
Inspiron 15 5510
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G15 GA503 против Alpha 15
2. ROG Strix G15 G513 против Alpha 15
3. TUF Dash F15 FX516 против Alpha 15
4. GF75 Thin против Alpha 15
5. TUF Gaming A17 FA706 против Alpha 15
6. XPS 17 9700 против Inspiron 15 5510
7. VivoBook 15 X513 (K513) против Inspiron 15 5510
8. G5 15 5500 против Inspiron 15 5510
9. VivoBook 15 M513 против Inspiron 15 5510
10. Inspiron 15 5502 против Inspiron 15 5510

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5510 и MSI Alpha 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры