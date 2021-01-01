Alpha 15 или Precision 5560 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 65 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 4600H AMD Ryzen 7 4800H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon RX 5600M 4GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Alpha 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 246-336% больше FPS в играх

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 360 граммов меньше (2.04 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 8465 баллов

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 887 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.04 кг Размеры 357.7 x 248 x 26.9 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 887 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~89% Боковые рамки 6.2 мм 4.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Alpha 15 н/д Precision 5560 500 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 4600H AMD Ryzen 7 4800H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 3.0 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.6 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Alpha 15 1153 Precision 5560 +30% 1504 Geekbench 5 (многоядерный) Alpha 15 5558 Precision 5560 +23% 6861 Cinebench R23 (одноядерный) Alpha 15 1197 Precision 5560 +26% 1504 Cinebench R23 (многоядерный) Alpha 15 8465 Precision 5560 +12% 9504

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon RX 5600M 4GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1000 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1445 МГц 1450 МГц FLOPS 4.069 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 3 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Alpha 15 +448% 4.069 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x6W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.