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MSI Alpha 15 против Dell Precision 5560

57 из 100
MSI Alpha 15
VS
58 из 100
Dell Precision 5560
MSI Alpha 15
Dell Precision 5560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 65 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Dell Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 246-336% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.04 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 8465 баллов
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 887 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 2.4 кг 2.04 кг
Размеры 357.7 x 248 x 26.9 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
Площадь 887 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~89%
Боковые рамки 6.2 мм 4.2 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Alpha 15
н/д
Precision 5560
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 15
1153
Precision 5560 +30%
1504
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15
5558
Precision 5560 +23%
6861
Cinebench R23 (одноядерный)
Alpha 15
1197
Precision 5560 +26%
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
Alpha 15
8465
Precision 5560 +12%
9504

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1000 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1445 МГц 1450 МГц
FLOPS 4.069 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти 3 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alpha 15 +448%
4.069 терафлопс
Precision 5560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x6W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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