MSI Alpha 15 против Dell XPS 15 9500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
92
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
68
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
37
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
74
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
51
86
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
52
81
Оценка NanoReview
65
58
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Alpha 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2118 баллов
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.83 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (791 и 887 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.83 кг
|Ширина
|357.7 мм
|344 мм
|Высота
|248 мм
|230 мм
|Толщина
|26.9 мм
|18 мм
|Площадь
|887 см2
|791 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.7%
|~89.2%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|5000 об/мин
|Уровень шума
|-
|46 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|89.5%
|Охват DCI-P3
|-
|94%
|Время отклика
|3 мс
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|481 грамм
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x5W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|-
|84.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 3.1
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 15 +2%
1160
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15 +74%
7026
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 15 +5%
472
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 15 +82%
3847
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1265 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|5.829 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|2304
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|0 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
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