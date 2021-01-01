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MSI Alpha 15 против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

63 из 100
MSI Alpha 15
VS
74 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
MSI Alpha 15
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (99 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 2.4 кг 2 кг
Ширина 357.7 мм 357 мм
Высота 248 мм 244 мм
Толщина 26.9 мм 23 мм
Площадь 887 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~77%
Боковые рамки 6.2 мм 5.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1152:1
Цветовой охват sRGB 100% 90%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65.6%
Время отклика 3 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1000 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1445 МГц 1365 МГц
FLOPS 4.069 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 3 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alpha 15
4.069 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +310%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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