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MSI Alpha 15 против HP Omen 15 (2021 AMD)

63 из 100
MSI Alpha 15
VS
68 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
MSI Alpha 15
HP Omen 15 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и HP Omen 15 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3826 vs 3456 баллов
  • Комплектуется на 5.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 65 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Omen 15 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.46 кг
Ширина 357.7 мм 357.9 мм
Высота 248 мм 239.7 мм
Толщина 26.9 мм 22.6 мм
Площадь 887 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~78.2%
Боковые рамки 6.2 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Alpha 15
н/д
Omen 15 (2021 AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 15
1163
Omen 15 (2021 AMD) +21%
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15
6300
Omen 15 (2021 AMD) +12%
7032
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 15
3456
Omen 15 (2021 AMD) +11%
3826

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1000 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1445 МГц 1590 МГц
FLOPS 4.069 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alpha 15
4.069 терафлопс
Omen 15 (2021 AMD) +20%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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