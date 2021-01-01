Alpha 15 или ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 4600H AMD Ryzen 7 4800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon RX 5600M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Alpha 15 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 90-122% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 8465 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (71 и 65 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2 кг Размеры 357.7 x 248 x 26.9 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм Площадь 887 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~82.7% Боковые рамки 6.2 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 77.4% Охват DCI-P3 - 76.4% Время отклика 3 мс 25 мс Максимальная яркость Alpha 15 н/д ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 71 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 924 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon RX 5600M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 75 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1000 МГц 1050 МГц Boost частота GPU 1445 МГц 1402 МГц FLOPS 4.069 терафлопс 10.7 терафлопс Объем видеопамяти 3 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Alpha 15 4.069 терафлопс ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +163% 10.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.