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MSI Alpha 15 против Microsoft Surface Book 3 15"

MSI Alpha 15
VS
Microsoft Surface Book 3 15
MSI Alpha 15
Microsoft Surface Book 3 15"
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 15 и Microsoft Surface Book 3 15" от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 1543 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 0 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15"
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (82 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 15
vs
Surface Book 3 15"

Корпус

Вес 2.4 кг 1.9 кг
Ширина 357.7 мм 343 мм
Высота 248 мм 251 мм
Толщина 26.9 мм 15-23 мм
Площадь 887 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~77.8%
Боковые рамки 6.2 мм 13 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 160° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 34 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3240 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1600:1
Цветовой охват sRGB 100% 93%
Охват Adobe RGB - 58%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Alpha 15
н/д
Surface Book 3 15"
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 127 Вт
Вес зарядного устройства - 452 грамма

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 65.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.55 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15 +90%
7204
Surface Book 3 15"
3784
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 15 +149%
3847
Surface Book 3 15"
1543

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1335 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 4.101 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 1536
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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