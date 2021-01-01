MSI Alpha 15 против Microsoft Surface Laptop Studio
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Alpha 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8465 vs 5517 баллов
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (65 и 58 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.82 и 2.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (738 и 887 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.82 кг
|Ширина
|357.7 мм
|323.2 мм
|Высота
|248 мм
|228.3 мм
|Толщина
|26.9 мм
|18.9 мм
|Площадь
|887 см2
|738 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.7%
|~83.7%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|9.4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|160°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2400 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|60 / 95 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
1438
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 15 +21%
5748
Cinebench R23 (одноядерный)
1197
1441
Cinebench R23 (многоядерный)
Alpha 15 +53%
8465
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1445 МГц
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|4.069 терафлопс
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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