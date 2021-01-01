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MSI Alpha 17 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

63 из 100
MSI Alpha 17
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
MSI Alpha 17
Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг)
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (100 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (882 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.1 кг
Размеры 399 x 271 x 28 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 1081 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~86.2%
Боковые рамки 8 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 -
Цветовой охват sRGB 59% -
Охват Adobe RGB 41% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
MacBook Pro 16 (2021) +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1035 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1278 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Alpha 17 +12%
5.829 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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