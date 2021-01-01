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MSI Alpha 17 против Dell G5 15 5505 SE

MSI Alpha 17
VS
Dell G5 15 5505 SE
MSI Alpha 17
Dell G5 15 5505 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Dell G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (65 и 51 Вт*ч)
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 3331 баллов
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (928 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.6 кг 2.5 кг
Ширина 399 мм 365.5 мм
Высота 271 мм 254 мм
Толщина 28 мм 24.5 мм
Площадь 1081 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~72.3%
Боковые рамки 8 мм 10.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 -
Цветовой охват sRGB 59% -
Охват Adobe RGB 41% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
G5 15 5505 SE
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17 +16%
1160
G5 15 5505 SE
998
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +46%
7026
G5 15 5505 SE
4822
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 17 +5%
472
G5 15 5505 SE
448
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +15%
3847
G5 15 5505 SE
3331

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1265 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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