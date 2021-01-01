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MSI Alpha 17 против Dell G7 17 7700

MSI Alpha 17
VS
Dell G7 17 7700
MSI Alpha 17
Dell G7 17 7700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Dell G7 17 7700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.6 и 2.85 кг)
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (97 и 65 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
G7 17 7700

Корпус

Вес 2.6 кг 2.85 кг
Ширина 399 мм 398.2 мм
Высота 271 мм 290 мм
Толщина 28 мм 19.3-20.7 мм
Площадь 1081 см2 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~71.4%
Боковые рамки 8 мм 7.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 600:1
Цветовой охват sRGB 59% 95%
Охват Adobe RGB 41% 73%
Охват DCI-P3 - 73%
Время отклика 35 мс 9 мс
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
G7 17 7700 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 130 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17
1160
G7 17 7700 +4%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +25%
7026
G7 17 7700
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 17
472
G7 17 7700 +3%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +41%
3847
G7 17 7700
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1590 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 1536
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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