MSI Alpha 17 против Dell G7 17 7700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
92
84
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
99
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
52
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
74
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
47
63
Оценка NanoReview
72
71
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Alpha 17
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (2.6 и 2.85 кг)
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (97 и 65 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|2.85 кг
|Ширина
|399 мм
|398.2 мм
|Высота
|271 мм
|290 мм
|Толщина
|28 мм
|19.3-20.7 мм
|Площадь
|1081 см2
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.3%
|~71.4%
|Боковые рамки
|8 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1104:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|59%
|95%
|Охват Adobe RGB
|41%
|73%
|Охват DCI-P3
|-
|73%
|Время отклика
|35 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|130 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|911 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|89 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1160
G7 17 7700 +4%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +25%
7026
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
472
G7 17 7700 +3%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +41%
3847
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1265 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|5.829 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|2304
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|0 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1