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MSI Alpha 17 против Dell Inspiron 15 5505

MSI Alpha 17
VS
Dell Inspiron 15 5505
MSI Alpha 17
Dell Inspiron 15 5505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Dell Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 1981 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (65 и 53 Вт*ч)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.83 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (835 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 2.6 кг 1.83 кг
Ширина 399 мм 356.1 мм
Высота 271 мм 234.5 мм
Толщина 28 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 1081 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~80.4%
Боковые рамки 8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 400:1
Цветовой охват sRGB 59% -
Охват Adobe RGB 41% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Alpha 17 +14%
250 нит
Inspiron 15 5505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 6
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17 +21%
1160
Inspiron 15 5505
958
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +107%
7026
Inspiron 15 5505
3395
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +94%
3847
Inspiron 15 5505
1981

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц -
Boost частота GPU 1265 МГц 1500 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) -
Шейдерных блоков 2304 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 32 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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