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MSI Alpha 17 против Dell Inspiron 17 7706

MSI Alpha 17
VS
Dell Inspiron 17 7706
MSI Alpha 17
Dell Inspiron 17 7706
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Dell Inspiron 17 7706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2000 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.24 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
Inspiron 17 7706

Корпус

Вес 2.6 кг 2.24 кг
Ширина 399 мм 379.8 мм
Высота 271 мм 266.4 мм
Толщина 28 мм 15.2-19.3 мм
Площадь 1081 см2 1012 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~82.8%
Боковые рамки 8 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 160° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 -
Цветовой охват sRGB 59% 100%
Охват Adobe RGB 41% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
Inspiron 17 7706 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17
1180
Inspiron 17 7706 +11%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +66%
7204
Inspiron 17 7706
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +92%
3847
Inspiron 17 7706
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 1035 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1468 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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