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MSI Alpha 17 против Dell XPS 17 9700

MSI Alpha 17
VS
Dell XPS 17 9700
MSI Alpha 17
Dell XPS 17 9700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Dell XPS 17 9700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2118 баллов
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (97 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (930 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
XPS 17 9700

Корпус

Вес 2.6 кг 2.51 кг
Ширина 399 мм 375 мм
Высота 271 мм 248 мм
Толщина 28 мм 20 мм
Площадь 1081 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~90.1%
Боковые рамки 8 мм 4.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 1686:1
Цветовой охват sRGB 59% 100%
Охват Adobe RGB 41% 90.4%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика 35 мс 41 мс
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
XPS 17 9700 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов 447 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 89 дБ 82.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17 +2%
1160
XPS 17 9700
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +74%
7026
XPS 17 9700
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 17 +5%
472
XPS 17 9700
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +82%
3847
XPS 17 9700
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1485 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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