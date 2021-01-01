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MSI Alpha 17 против LG Gram 17 (2021)

MSI Alpha 17
VS
LG Gram 17 (2021)
MSI Alpha 17
LG Gram 17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и LG Gram 17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-184% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2530 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 0 ГБ) и SSD
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1250 граммов меньше (1.35 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (80 и 65 Вт*ч)
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (989 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
Gram 17 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг 1.35 кг
Ширина 399 мм 380.2 мм
Высота 271 мм 260.1 мм
Толщина 28 мм 17.8 мм
Площадь 1081 см2 989 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~84.8%
Боковые рамки 8 мм 7 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 -
Цветовой охват sRGB 59% 100%
Охват Adobe RGB 41% 88%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
Gram 17 (2021) +40%
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17
1180
Gram 17 (2021) +25%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +53%
7204
Gram 17 (2021)
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 17
472
Gram 17 (2021) +6%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +52%
3847
Gram 17 (2021)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 2304 768
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 0 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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