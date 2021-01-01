MSI Alpha 17 против LG Gram 17 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
93
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
68
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
74
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
47
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Alpha 17
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 135-184% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2530 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 0 ГБ) и SSD
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
- Существенно легче – весит на 1250 граммов меньше (1.35 и 2.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (80 и 65 Вт*ч)
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (989 и 1081 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|1.35 кг
|Ширина
|399 мм
|380.2 мм
|Высота
|271 мм
|260.1 мм
|Толщина
|28 мм
|17.8 мм
|Площадь
|1081 см2
|989 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.3%
|~84.8%
|Боковые рамки
|8 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1104:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|59%
|100%
|Охват Adobe RGB
|41%
|88%
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|911 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|89 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1180
Gram 17 (2021) +25%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +53%
7204
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Gram 17 (2021) +6%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17 +52%
3847
2530
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1265 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|5.829 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|2304
|768
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|0 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
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