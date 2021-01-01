Главная > Сравнение ноутбуков > Alpha 17 или Alpha 15 – что лучше выбрать?

MSI Alpha 17 против Alpha 15

MSI Alpha 17
VS
MSI Alpha 15
MSI Alpha 17
MSI Alpha 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Alpha 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.4 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (887 и 1081 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
Alpha 15

Корпус

Вес 2.6 кг 2.4 кг
Ширина 399 мм 357.7 мм
Высота 271 мм 248 мм
Толщина 28 мм 26.9 мм
Площадь 1081 см2 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~75.7%
Боковые рамки 8 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1 -
Цветовой охват sRGB 59% 100%
Охват Adobe RGB 41% -
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
Alpha 17
250 нит
Alpha 15
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Alpha 17
1160
Alpha 15
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17
7026
Alpha 15
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
Alpha 17
472
Alpha 15
472
Cinebench R20 (многоядерный)
Alpha 17
3847
Alpha 15
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1265 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 vs MSI Alpha 17
2. Razer Blade Pro 17 (2021) vs MSI Alpha 17
3. Dell G7 17 7700 vs MSI Alpha 17
4. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs MSI Alpha 15
5. ASUS ROG Strix G15 G513 vs MSI Alpha 15
6. ASUS TUF Gaming A17 FA706 vs MSI Alpha 15
7. MSI GF75 Thin vs MSI Alpha 15

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Alpha 15 и Alpha 17 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях