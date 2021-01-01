Главная > Сравнение ноутбуков > Bravo 15 2021 (Ryzen) или Aspire 7 (A715-42G) – что лучше выбрать?

MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Acer Aspire 7 (A715-42G)

62 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
VS
53 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) и Acer Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 7229 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (53.5 и 48 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.15 и 2.35 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (830 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 15 2021 (Ryzen)
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 2.35 кг 2.15 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
Площадь 930 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~80.8%
Боковые рамки 6.8 мм 8.9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 15 2021 (Ryzen) +45%
4.632 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
2. Acer Nitro 5 (AN517-41) против MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
3. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
4. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Aspire 7 (A715-42G)
6. Acer Nitro 5 (AN517-41) против Aspire 7 (A715-42G)
7. MSI GF65 Thin против Acer Aspire 7 (A715-42G)
8. Acer Aspire 5 (A515-56) против Aspire 7 (A715-42G)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 7 (A715-42G) и MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры