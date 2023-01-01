MSI Bravo 15 против Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Bravo 15
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.25 и 2.7 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (930 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20328 vs 10046 баллов
- Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|2.7 кг
|Размеры
|359 x 259 x 24.9 мм
|399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
|Площадь
|930 см2
|1180 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~62.9%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|27.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|58.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1650:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|19 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:26 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|150 / 200 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|490 граммов
|820 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|32 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1490
2226
Geekbench 5 (многоядерный)
6924
Nitro 16 (AN16-51) 2023 +106%
14272
Cinebench R23 (одноядерный)
1427
1991
Cinebench R23 (многоядерный)
10046
Nitro 16 (AN16-51) 2023 +102%
20328
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|-
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|6.8-9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1408
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|88
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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