Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 7 7735HS - AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Bravo 15 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.25 и 2.7 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.25 и 2.7 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (930 и 1180 см2) Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20328 vs 10046 баллов

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20328 vs 10046 баллов Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.7 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм Площадь 930 см2 1180 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~62.9% Боковые рамки 6.8 мм 27.3 мм Цвета Черный Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 58.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 19 мс 7 мс Максимальная яркость Bravo 15 300 нит Nitro 16 (AN16-51) 2023 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:26 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 200 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 490 граммов 820 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 65 Вт - Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 4 нм Частота GPU 1375 МГц - Boost частота GPU 1645 МГц - FLOPS 4.632 терафлопс 6.8-9.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 88 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Bravo 15 4.632 терафлопс Nitro 16 (AN16-51) 2023 +47% 6.8-9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.