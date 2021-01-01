Главная > Сравнение ноутбуков > Bravo 15 2021 (Ryzen) или Predator Helios 300 (PH315-54) – что лучше выбрать?

MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Acer Predator Helios 300 (PH315-54)

62 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
VS
65 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) и Acer Predator Helios 300 (PH315-54) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 9643 баллов
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (58 и 53.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 15 2021 (Ryzen)
vs
Predator Helios 300 (PH315-54)

Корпус

Вес 2.35 кг 2.3 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 363 x 255 x 22.9 мм
Площадь 930 см2 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.5%
Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1255:1
Цветовой охват sRGB - 55%
Охват Adobe RGB - 38.1%
Охват DCI-P3 - 39.1%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 805 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1695 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 15 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-54) +88%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 74 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Legion 5 15" (2021, AMD)
2. Bravo 15 2021 (Ryzen) vs TUF Gaming A15 FA506
3. Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Nitro 5 (AN517-41)
4. Bravo 15 2021 (Ryzen) vs G5 15 5505 SE
5. Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Nitro 5 (AN515-45)
6. Predator Helios 300 (PH315-54) vs Predator Triton 300 SE
7. Predator Helios 300 (PH315-54) vs Legion 5 15" (2021, AMD)
8. Predator Helios 300 (PH315-54) vs Predator Triton 500 SE
9. Predator Helios 300 (PH315-54) vs Nitro 5 (AN515-55)
10. Predator Helios 300 (PH315-54) vs Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-54) и MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры