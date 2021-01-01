Главная > Сравнение ноутбуков > Bravo 15 2021 (Ryzen) или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против ASUS ROG Strix G15 G513

63 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
VS
65 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.1 и 2.35 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13036 vs 10604 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 15 2021 (Ryzen)
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.35 кг 2.1 кг
Ширина 359 мм 354 мм
Высота 259 мм 259 мм
Толщина 24.9 мм 27.2 мм
Площадь 930 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.2%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 15 2021 (Ryzen) +45%
4.632 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
2. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против ASUS TUF Dash F15 FX516
3. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против ASUS TUF Gaming F15 (2021)
4. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Dell G5 15 5505 SE
5. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
6. ASUS ROG Strix G15 G513 против MSI GS66 Stealth
7. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS ROG Strix G17 G713
8. ASUS ROG Strix G15 G513 против Dell Alienware m15 R3
9. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS TUF Gaming A15 FA506
10. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS TUF Dash F15 FX516

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры