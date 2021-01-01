MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
- На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 4864 баллов
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 87-119% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.9 и 2.35 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 930 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.35 кг
|1.9 кг
|Ширина
|359 мм
|355 мм
|Высота
|259 мм
|243 мм
|Толщина
|24.9 мм
|19.9 мм
|Площадь
|930 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
7309
Cinebench R23 (одноядерный)
Bravo 15 2021 (Ryzen) +166%
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
Bravo 15 2021 (Ryzen) +118%
10604
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|80-95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|1215 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|1567 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
4.632 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +159%
12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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