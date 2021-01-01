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MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) против Dell Alienware m15 R6

63 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
VS
69 из 100
Dell Alienware m15 R6
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Dell Alienware m15 R6
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Процессор
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) и Dell Alienware m15 R6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.35 и 2.76 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 9176 баллов
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (86 и 53.5 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 15 2021 (Ryzen)
vs
Alienware m15 R6

Корпус

Вес 2.35 кг 2.76 кг
Ширина 359 мм 356.2 мм
Высота 259 мм 272.5 мм
Толщина 24.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 930 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~69.1%
Боковые рамки 6.8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1695 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 15 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс
Alienware m15 R6 +88%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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