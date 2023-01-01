Главная > Сравнение ноутбуков > Bravo 15 или G15 5530 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Bravo 15 против Dell G15 5530 (2023)

55 из 100
MSI Bravo 15
VS
60 из 100
Dell G15 5530 (2023)
MSI Bravo 15
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 15 и Dell G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 15
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.25 и 2.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 10046 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 15
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.65 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 930 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~68.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.9 мм
Цвета Черный Белый, Серый, Фиолетовый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 800:1
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость
Bravo 15 +20%
300 нит
G15 5530 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:26 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 200 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 490 граммов 880 / 970 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Bravo 15
1490
G15 5530 (2023) +28%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
Bravo 15
6924
G15 5530 (2023) +92%
13323
Cinebench R23 (одноядерный)
Bravo 15
1427
G15 5530 (2023) +36%
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
Bravo 15
10046
G15 5530 (2023) +82%
18239
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1740 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 88 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Bravo 15
4.632 терафлопс
G15 5530 (2023) +54%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Bravo 15 vs Asus TUF Gaming A15 (2023)
2. MSI Bravo 15 vs Asus TUF Gaming F15 (2023)
3. MSI Bravo 15 vs Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
4. MSI Bravo 15 vs HP Victus 16 (2023 Intel)
5. MSI Bravo 15 vs ASUS TUF Gaming F15 (2021)
6. Dell G15 5530 (2023) vs Asus TUF Gaming A15 (2023)
7. Dell G15 5530 (2023) vs G16 7630 (2023)
8. Dell G15 5530 (2023) vs MSI Cyborg 15
9. Dell G15 5530 (2023) vs 5520 (2022)
10. Dell G15 5530 (2023) vs Asus ROG Strix G16
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5530 (2023) и MSI Bravo 15 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры